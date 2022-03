Grande Prémio da Arábia Saudita mantém-se apesar de ataque terrorista

Depois de uma reunião que se prolongou por toda a noite, o Grande Prémio de Fórmula 1 (F1) na Arábia Saudita deve realizar-se este fim de semana, apesar de uma explosão ter ocorrido a 20 quilómetros do circuito.

A Sky Sports avança que os pilotos concordaram em avançar com a prova e a Motorsport complementa que foram asseguradas condições de segurança aos atletas.

Já a SportTV indica que haverá uma nova reavaliação durante a manhã deste sábado para confirmar a realização do Grande Prémio.

A terceira sessão de treinos livres está agendada para as 14h00 (Portugal continental) deste sábado e a qualificação para as 17h00.



De acordo com a imprensa especializada, a explosão desta sexta-feira trata-se de um ataque do grupo rebelde Houti, num depósito de combustível a cerca de 20 quilómetros da pista.



A Fórmula 1 considera que a corrida é "segura" e, para já, tudo decorre com normalidade, sendo que há outra reunião marcada para as sete da tarde.

"Estamos cientes do ataque e estamos em contacto direto com as autoridades sauditas para garantir a segurança a todos no circuito. O fim-de-semana vai decorrer como planeado. A segurança é a nossa principal prioridade", afirmou Federação Saudita de Automobilismo, em comunicado.