Ataque na Arábia Saudita coloca Grande Prémio de Fórmula 1 em risco

Uma explosão próxima ao circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, está a colocar em risco o Grande Prémio que se realiza neste fim-de-semana.



De acordo com a imprensa especializada, trata-se de um ataque do grupo rebelde Houti, num depósito de combustível a cerca de 20 quilómetros da pista.

Os diretores das equipas e os pilotos foram chamados de urgência para uma reunião com o presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, antes da segunda sessão de treinos livres, que chegou a ser adiada por 15 minutos.

A Fórmula 1 considera que a corrida é "segura" e, para já, tudo decorre com normalidade, sendo que há outra reunião marcada para as sete da tarde.

"Estamos cientes do ataque e estamos em contacto direto com as autoridades sauditas para garantir a segurança a todos no circuito. O fim-de-semana vai decorrer como planeado. A segurança é a nossa principal prioridade", afirmou Federação Saudita de Automobilismo em comunicado.