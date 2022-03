Alonso desafia Alpine a subir o nível. "Se somos lentos não é porque gastámos menos dinheiro"

Fernando Alonso considera que a Alpine tem de subir o nível e não pode usar as desculpas do passado se quiser triunfar na Fórmula 1.



"Se somos rápidos, é porque fizemos um bom trabalho. Se somos lentos, não é porque gastámos menos dinheiro", disse o piloto espanhol, já a preparar o Grande Prémio da Arábia Saudita, em declarações à Reuters.

Lembrando as regras, como a imposição de um limite no orçamento, que procuram aproximar a qualidade dos carros, o espanhol acrescentou: "As novas regras foram feitas para tornar tudo mais competitivo, por isso, a responsabilidade é nossa."

Alonso, de 40 anos, está na segunda época na equipa britânica. Nesta entrevista, falou sobre as dificuldades que tem sentido no início desta temporada e deixou claro que o objetivo é elevar a fasquia.



"Todos estamos a trabalhar para melhorar o carro. Todos queremos ver a Alpine a vencer o mais cedo possível", concluiu.

No Grande Prémio do Bahrein, a Alpine conseguiu pontuar com ambos os pilotos. Esteban Ocon, piloto finlandês, ficou em sétimo, e Fernando Alonso em nono.