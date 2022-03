Carlos Sainz não descarta adversários da Ferrari. "Vai ser um Mundial a três"

O piloto espanhol Carlos Sainz considera que os adversários da Ferrari têm uma palavra a dizer no Mundial de Fórmula 1.

Em entrevista à rádio espanhola "Cope", Sainz fez o rescaldo do segundo lugar no Grande Prémio do Bahrein, noite memorável para o espanhol e para a equipa italiana, que venceu a prova, com o primeiro lugar de Charles Leclerc.

"Não podemos descartar ninguém. A Mercedes vai melhorar e o Verstappen podia ter vencido. Vai ser um mundial a três", disse o piloto espanhol da Ferrari.

Apesar de ter contribuído para a primeira vitória da Ferrari desde 2019, Sainz não quer relaxar e já aponta a melhorias: "A Ferrari tem que estar preocupada em melhorar este carro, porque a Red Bull e a Mercedes vão fazê-lo, rapidamente."

"Foi uma boa notícia para começar o ano, o fim de semana não podia ter sido melhor", acrescentou.