Marc Márquez sofre novo episódio de visão dupla após queda na Indonésia

Marc Márquez está a contas com um novo caso de diplopia, depois de ter sofrido uma queda aparatosa no aquecimento para o Grande Prémio de MotoGP de Mandalika, na Indonésia, no fim de semana.

A equipa médica da competição confirmou que o piloto espanhol da Repsol Honda tinha sofrido uma contusão cerebral e vários traumatismos, tendo sido rapidamente levado ao hospital, onde fez uma TAC, que descartou lesões mais graves. Não chegou a disputar a corrida.

No regresso a Espanha, Marc Márquez começou a apresentar queixas na visão e foi levado a um hospital, onde confirmaram uma recaída na diplopia que já tinha retirado o espanhol de competição no ano passado.

Na primeira reação à nova lesão, nas redes sociais, esta terça-feira, Márquez lembrou as batalhas do passado e disse que sente estar "a viver um 'déjà-vu'". Ainda assim, foi pronto a tranquilizar os fãs, dizendo que é menos grave que a última lesão.

A lesão provocada pela queda na prova da Indonésia, que foi vencida pelo português Miguel Oliveira, voltará a ser reavaliada, na próxima semana, como confirmou o oftalmologista do Hospital Clínic de Barcelona.

Marc Márquez é, neste momento, 12.º classificado do Mundial de MotoGP.