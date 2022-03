Fórmula 1. Leclerc vence e Ferrari faz a "dobradinha"

Charles Leclerc, da Ferrari, venceu o Grande Prémio do Bahrain, a primeira corrida do ano da Fórmula 1, numa noite de reafirmação da equipa italiana.

O piloto monegasco partiu da "pole position" e segurou a posição até ao fim, apesar da pressão constante do campeão mundial, Max Verstappen.

O holandês da Red Bull teve um problema no carro a três voltas do final da corrida e foi forçado a abandonar. A noite foi de glória para a Ferrari, que faz a "dobradinha" com Carlos Sainz a terminar no segundo lugar.

A noite foi para esquecer para a Red Bull. Depois de Verstappen, Sergio Perez também abandonou na primeira curva da última volta. Lewis Hamilton, da Mercedes, fechou o pódio, no terceiro lugar, seguido de George Russell, também da Mercedes, no quarto posto.

Kevin Magnussen, que voltou à Fórmula 1 depois da Haas ter removido Mazepin devido à invasão russa na Ucrânia, foi a grande surpresa, no quinto posto. Bottas, em sexto, Ocon, em sétimo, Tsunoda, em oitavo, Alonso, em nono, e Zhou, em décimo, foram o "top-10".