Max Verstappen lidera primeiro dia de treinos no Bahrein

O primeiro dia do Grande Prémio do Bahrein, primeira prova da nova época do Mundial de Fórmula 1, sorriu ao campeão, Max Verstappen, que obteve o melhor tempo das duas sessões de treinos livres.

O piloto holandês da Red Bull completou a volta mais rápida em 1.31,936 minutos, à frente dos dois Ferrari. O monegasco Charles Leclerc ficou a 0.87 segundos e o espanhol Carlos Sainz a 0.584 segundos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) ficou a mais de um segundo de Verstappen. O sete vezes campeão do mundo foi batido pelo colega de equipa, o compatriota George Russell, que fez o quarto melhor tempo.

No sábado, realizam-se a terceira sessão de treinos e a qualificação. A corrida está marcada para domingo, às 15h00, no Circuito Internacional.