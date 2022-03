Grande Prémio de Emilia-Romagna continuará em Imola até 2025

O circuito de Imola vai continuar a receber o Grande Prémio de Emilia-Romagna, em Itália, por mais três anos, até 2025, segundo anunciou a organização da Fórmula 1, em comunicado divulgado no site oficial.

A extensão do contrato surge “na sequência do sucesso de dois Grandes Prémios em Imola durante a pandemia e a inclusão da prova no calendário do campeonato deste ano”, refere a nota da Fórmula 1.

Além da corrida deste ano, agendada para 24 abril, o autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, continuará a fazer parte do circuito da Fórmula 1 por mais três temporadas.

Depois de 14 anos de ausência, a prova voltou a ser incluída no calendário da F1 em 2020, para compensar os vários cancelamentos que ocorreram durante a pandemia da Covid-19.

O circuito de Imola recebeu 27 Grandes Prémios entre 1980 e 2006, tendo ficado marcado pelo fatídico acidente que ali vitimou o brasileiro Ayrton Senna, a 1 de maio de 1994.

Itália conta, assim, com dois Grandes Prémios no calendário da Fórmula 1. A 11 de setembro, realiza-se o GP de Itália, no circuito de Monza.