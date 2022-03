O português Miguel Oliveira (KTM) teve um início azarado no campeonato de MotoGP de 2022: caiu no Grande Prémio do Qatar quando tentava chegar ao 11.º lugar da corrida.

Foram várias as quedas durante a corrida deste domingo. Destaque para a de Peco Bagnaia, que arrastou consigo Jorge Martin.

O triunfo na primeira corrida do campeonato acabou por sorrir a Enea Bastianini. O italiano chegou à frente de Brad Binder e Pol Espargaró.