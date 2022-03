Miguel Oliveira arranca primeira corrida da época no 14º lugar

O piloto Miguel Oliveira, da KTM, vai partir do 14º lugar na primeira corrida da temporada, no Grande Prémio do Catar.

O português ficou-se pela Q1 e parte do meio da grelha de partida para a primeira corrida da temporada. O espanhol Jorge Martin, da Ducati, foi o mais rápido da qualificação e vai partir da "pole position".

Em segundo sai Enea Bastianini, também da Ducati, seguido de Marc Márquez, da Honda. O campeão mundial Fabio Quartararo também ficou aquém das expetativas e arranca do 11º posto.

Miguel Oliveira terminou a temporada passada no 13º lugar da classificação geral, com 92 pontos somados, prestação que tentará melhorar esta época.

O início da corrida no Catar está marcado para as 15h00 deste domingo.