Miguel Oliveira arranca Mundial com 13.º tempo dos treinos

Miguel Oliveira terminou o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio do Qatar, prova inaugural da nova temporada do Mundial de MotoGP, com o 13.º melhor tempo do combinado das duas sessões.

O piloto português, que corre pela KTM, registou 1'55.470 segundos na primeira sessão, tempo que melhorou na segunda, para 1'54.053. Ficou a seis centésimas de segundo do mais veloz, o espanhol Álex Rins (Suzuki).

O vigente campeão do mundo de MotoGP, o francês Fabio Quartararo (Yamaha) terminou o primeiro dia com o oitavo melhor tempo.

Miguel Oliveira foi o mais rápido dos pilotos da KTM. O seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder, registou o 15.º tempo.

No sábado, Miguel Oliveira disputará a quarta sessão de treinos de treinos livres, com esperança de se apurar para a segunda sessão de qualificação, que define os 12 primeiros lugares da grelha de partida.

A corrida está marcada para domingo, às 15h00, em Lusail.