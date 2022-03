Fórmula 1 rescinde contrato com Grande Prémio da Rússia

A Fórmula 1 rescindiu contrato com os promotores do Grande Prémio da Rússia, como consequência da guerra na Ucrânia.

A organização do Mundial de F1 já tinha anunciado, na semana passada, o cancelamento da corrida em Sochi da nova temporada, que estava marcada para o dia 25 de setembro. No entanto, agora, foi mais longe e, esta quinta-feira, oficializou a cisão total com o GP da Rússia.

"A Fórmula 1 confirma que rescindiu contrato com o promotor do Grande Prémio da Rússia, o que significa que a Rússia não terá uma corrida no futuro", esclareceu a organização da prova em comunicado oficial.

F1 e Rússia estavam ligadas até 2025. Estava planeado que, em 2023, o GP da Rússia mudasse de Sochi para São Petersburgo, onde estrearia o renovado circuito de Igora Drive, algo que, assim, já não acontecerá.