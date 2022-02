GP dos EUA confirmado no calendário de Fórmula 1 até 2026

O Grande Prémio dos Estados Unidos da América vai manter-se no calendário do Mundial de Fórmula 1, pelo menos até 2026, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, anunciou esta sexta-feira o organizador da competição.

Este ano, a etapa norte-americana do Mundial de F1 já estava marcada para 23 de outubro, mesmo tendo o contrato de 10 anos expirado aquando da realização da corrida de 2021.

Com esta confirmação, os EUA vão acolher duas provas do calendário da F1 até 2026, uma vez que, a 8 de maio, realiza-se o Grande Prémio de Miami, na Florida, a primeira de dez edições contratualizadas.

A etapa texana do calendário mundial é apoiada através de 200 milhões de dólares (cerca de 176 milhões de euros) de fundos públicos.

Em 2021, a taxa de direitos da F1 só para acolher a prova cifrou-se em 35 milhões de euros (cerca de 30,8 milhões de euros), segundo documentos oficiais.