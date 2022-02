Mercedes desfaz as dúvidas: Hamilton continua na Fórmula 1

Se dúvidas houvesse, a Mercedes desfê-las esta quinta-feira: Lewis Hamilton continua na Fórmula 1.

"Ano 16", publicou a equipa no Twitter, com uma fotografia do piloto britânico com a bandeira do Reino Unido, "Union Jack", como fundo.

Contrariamente aos rumores, Lewis Hamilton, de 37 anos, prepara-se para disputar o Mundial de Fórmula 1 pelo 16.º ano consecutivo.



No ano passado, o britânico perdeu o campeonato de pilotos para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, literalmente na última volta.

Esta época, Hamilton terá novo companheiro de equipa. Valtteri Bottas rumou à Alfa Romeu e foi substituído pelo britânico George Russell.

Russell, de 23 anos, corria pela Williams desde a sua época de estreia na F1, em 2016.

Lewis Hamilton soma sete troféus de campeão mundial de Fórmula 1. Está a um de ultrapassar o alemão Michael Schumacher e tornar-se o piloto mais titulado da história.