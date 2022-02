Clube Escape Livre vai recriar Circuito das Beiras realizado em 1903

O Clube Escape Livre da Guarda tenciona recriar no próximo ano a prova de desporto automóvel Circuito das Beiras, realizado em 1903 e que ligou Coimbra - Castelo Branco - Guarda - Coimbra.

Segundo Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, o Circuito das Beiras faz 120 anos em 2023 e a intenção é recriar a prova que "pode ser uma forte aposta turística para Coimbra, Castelo Branco e Guarda".

A prova realizada em 1903 teve como vencedor Tavares de Melo ao volante de um carro Darracq.

"Queremos ter alguns carros da época, de 1903, como o Darracq vencedor. Queremos ter carros desde essa altura até aos últimos 25 anos, carros clássicos", adiantou o responsável, na apresentação do calendário de atividades do Clube Escape Livre para este ano.

Luís Celínio disse aos jornalistas que o Circuito das Beiras poderá ocorrer em setembro e a organização procurará "adequar o antigo percurso às atuais estradas".

"Temos como nosso aliado o historiador Barros Rodrigues, que vai lançar em simultâneo com a nossa prova, em 2023, o livro "Circuito das Beiras", onde ele vai contar todos pormenores dessa prova de 1903 e da vitória de Tavares de Melo no Darracq", disse.

Na sua opinião, estão reunidas as condições para o Clube Escape Livre, com a colaboração dos municípios de Coimbra, Castelo Branco e Guarda, realizar "uma grande prova, com muitos participantes, com muito interesse e, sobretudo, que atraia muitos visitantes para a região".

Na sessão, realizada na Sala António Almeida Santos, no edifício da Câmara Municipal da Guarda, o Clube Escape Livre também anunciou que este ano tenciona lançar mais duas rotas turísticas relacionadas com as estradas nacionais EN 17 (Coimbra - Celorico da Beira) e EN 16 (Aveiro - Vilar Formoso).

A duas rotas juntam-se aos projetos já lançados das EN 18 (Guarda - Ervidel) e EN 221 (Miranda do Douro - Guarda).

Entre outras atividades, o Clube Escape Livre também prevê realizar o 12.º Raid do Bucho e Outros Sabores (18 a 20 março), o Termas Centro Classic Cars (01 - 03 abril), o 4.º Off Road Bridgestone/First Stop Marrocos (23 abril - 01 maio), a 11.ª Aventura Dacia (06 - 08 maio), o She"s Mercedes Off Road Experience (27 - 29 maio), o Classic Cars Tour (03 - 05 junho), o Off Road Caminho de Salomão (15 -- 19 junho), o Guarda Racing Days (02 -- 03 julho), o XXIII Slalom Sprint de Castelo Rodrigo e III Grande Perícia Automóvel (23 -- 24 julho), o Drift de Pinhel (20 e 21 agosto), o XIX Off Road Bridgestone/First Stop Caminho de Santiago (30 setembro -- 4 outubro), o Mercedes-Benz 4MATIC Experience (21 - 23 outubro) e o 6.º Raid TT Vinhos Beira Interior (18 - 20 novembro).

O Clube Escape Livre tem por lema "o automóvel na promoção e divulgação da região da Guarda".