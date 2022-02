Félix da Costa termina em quarto no México. “Era exatamente o que queria”

O piloto português António Félix da Costa terminou em quarto lugar no México, na terceira prova do campeonato do Mundo de Fórmula E. No final, mostrou-se satisfeito com a prestação.

“Era exatamente isto que eu queria: sair daqui com pontos sólidos, uma boa corrida e um terceiro ou quarto lugar para a equipa”, afirmou aos jornalistas.

“Ficámos em quarto hoje, arrancando de quinto e acabando em quarto”, recorda, acrescentando que a corrida foi “muito disputada”, com “uma série de lutas, mas marcámos muitos bons pontos, que era exatamente o que eu queria”, reforça.

“Vamos ter agora um mês e meio sem corridas, por isso era exatamente isto que eu queria para a equipa, para relaxarmos um bocado e continuarmos a trabalhar e chegar a Roma ainda um passinho mais à frente”, explica ainda.

A próxima prova será nos dias 9 e 10 de abril, naquela cidade italiana.