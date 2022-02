Fórmula 1. Aston Martin apresenta carro para 2022

A Aston Martin apresentou, esta quinta-feira, o carro para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2022.

O AMR22 mantém as cores tradicionais da marca, mas há muitas diferenças em relação ao bólide do ano passado. São grandes as diferenças nas asas dianteira e traseira e nariz e também no tamanho dos pneus, por exemplo.

Sebastian Vettel e Lance Stroll mantêm os lugares de pilotos na Aston Martin.