Fórmula 1. Red Bull apresenta carro número 1

A Red Bull apresentou, esta quarta-feira, o carro para a época 2022 da Fórmula 1.

No entanto, os pormenores finais do RB18 só devem ser conhecidos na altura dos primeiros testes de pré-época, que estão marcados para 23 a 25 de fevereiro em Espanha.

Max Verstappen vai transportar o número 1, de campeão do mundo, mas a equipa vai tentar quebrar a hegemonia da Mercedes, vencedora de todos os Mundiais de Construtores desde 2014.

As regras mudaram para as equipas e há, seguramente, alterações nas asas dos carros e no tamanho dos pneus, por exemplo.