KTM apresenta as cores de Miguel Oliveira para 2022

"A perfeição começa aqui". Esse foi o mote de uma sessão virtual em que a marca austríaca desvendou as novidades para esta temporada, a sexta na categoria rainha do Mundial. O azul do patrocinador principal predomina nas motas da equipa oficial, enquanto o laranja e o preto se mantêm nas motas da equipa satélite, a Tech3.

A KTM apresentou, esta quinta-feira, as novas cores para 2022, com que o português Miguel Oliveira vai tentar aumentar o registo de três vitórias já conseguidas no Mundial de MotoGP.

“Tudo está relacionado com o homem e a sua máquina. Conheço cada detalhe do conjunto. É uma espécie de perfeição”, explicou o piloto.

Aos 27 anos, Miguel Oliveira parte para a quarta temporada no MotoGP, em que soma três vitórias, uma delas na temporada passada (GP da Catalunha) e todas conquistadas com a KTM.

Uma trajetória que foi interrompida devido a uma lesão (fratura no pulso esquerdo), passando as corridas a tornar-se “realmente duras”, nas palavras do português, que soma 15 triunfos em toda a sua carreira no Mundial, nas três categorias (seis em Moto3, seis em Moto2 e três em MotoGP).



Segundo Miguel Oliveira, esse foi “um momento de aprendizagem”, admitindo que lhe faltou “consistência”.

“Claro que esta época gostaria de melhorar isso. Nunca é bom chegar ao limite e ainda pensar em terminar a corrida. Se conseguir somar pontos em todas as provas, acredito que o resultado no final do campeonato seja diferente”, sublinhou.