Nova era, velhos hábitos. Ogier na frente em Monte Carlo

Sébastien Ogier entra no último dia do Rali de Monte Carlo na liderança da prova, com 21,1 segundos de vantagem sobre Sebástien Lobe, depois de um sábado em que o campeão do mundo esteve ao ataque.

Loeb, em Ford Puma, iniciou o dia na frente, mas Ogier, em Toyota Yaris, recuperou a liderança logo na segunda classificativa da manhã e consolidou a vantagem sobre o seu compatriota, ao longo da tarde.

Os dois veteranos, com programas reduzidos no Mundial de Ralis 2022, estão a ser os grandes protagonistas em Monte Carlo, na prova que assinala o início de uma nova era no WRC, com os carros híbridos.