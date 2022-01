De Villiers vence etapa. Al-Attiyah cimenta liderança do Dakar

Giniel de Villiers é o vencedor da 9.ª etapa do Rali Dakar. O sul-africano da Toyota foi o mais rápido a cumprir os 287 km da especial, com partida e chegada a Wadi Ad Dawasir, na Arábia Saudita.

Foi um dia em cheio para a marca nipónica, com três carros nas três primeiras posições e com "dobradinha" para a África do Sul, uma vez que o segundo classificado foi Henk Lategan, a apenas nove segundos de De Villiers.

Nasser Al-Attiyah foi terceiro, a 1'09 do vencedor, e reforça a liderança da geral. O piloto do Qatar tem agora 39 minutos e 5 segundos de vantagem sobre o segundo, o francês Sebastien Loeb, em BRX. Loeb foi quinto no dia e perdeu cerca de um minuto para Al-Attyah.