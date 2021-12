Mercedes desiste do recurso e confirma título de Verstappen

A Mercedes anunciou, em comunicado, que desistiu do recurso que contestava o desfecho do último Grande Prémio da temporada, em Abu Dhabi.

Sendo assim, está confirmado em absoluto o primeiro título da carreira de Max Verstappen, piloto da Red Bull.

Em comunicado, a construtora diz que "deixou Abu Dhabi incrédula com o que aconteceu. Faz parte do jogo perder uma corrida, mas é diferente quando se perde esperança em correr".

A Mercedes explica que apresentou um primeiro recurso, depois de conversar com Lewis Hamilton, porque "as regras do 'Safety Car' foram aplicadas de uma maneira diferente e que alteraram o resultado da corrida, uma vez que o Hamilton estava com uma vantagem considerável e no caminho para vencer o título". A FIA rejeitou o primeiro recurso e a Mercedes prometeu avançar para um recurso nos tribunais.

A FIA anunciou que instaurou uma comissão para analisar, ao detalhe, os eventos em Abu Dhabi e a Mercedes saúda a decisão da inclusão pilotos e as equipas para participarem.

A Mercedes explica que "vai participar ativamente nessa comissão para construir uma melhor Fórmula 1". "Nesse sentido, desistimos do nosso recurso".

O comunicado da Mercedes termina a parabenizar Max Verstappen pelo título, congratular Lewis Hamilton e Valtteri Bottas pela temporada e a destacar o título do Campeonato de Construtores.