Abram alas a Sir Lewis Hamilton, cavaleiro do Reino Unido

Lewis Hamilton, heptacampeão do mundo de Fórmula 1, foi ordenado cavaleiro pelo príncipe Carlos, esta quarta-feira, como forma de reconhecimento pela carreia desportiva.

A cerimónia, realizada no castelo de Windsor, ocorreu três dias depois de o piloto da Mercedes, de 36 anos, ter falhado a conquista do oitavo título mundial de F1, ao ser ultrapassado pelo neerlandês Max Verstappen na última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi, derradeira corrida de 2021.

Sir Hamilton, que reparte com o alemão Michael Schumacher o recorde de sete títulos, é o quarto piloto de Fórmula 1 a ser ordenado cavaleiro, depois de Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart, e o primeiro a receber a distinção no ativo.