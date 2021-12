Verstappen sagra-se campeão do mundo de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1, este domingo, pela primeira vez na carreira.

O piloto da Red Bull e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) chegavam ao Grande Prémio de Abu Dhabi, último do Mundial, empatados em pontos. Verstappen tinha conquistado a "pole", no entanto, perdeu a liderança durante a corrida. Foi o primeiro confronto entre ambos.

Na curva seis, Verstappen tentou ultrapassar Hamilton, todavia, o britânico escapuliu-se, com um leve toque entre os dois pilotos.



A 20 voltas do fim, os pilotos da Red Bull foram às boxes, mas a Mercedes decidiu manter os pneus duros de Hamilton e conservar a vantagem.

O acidente que mudou tudo

A cinco voltas do fim, quando Verstappen estava a cerca de 12 segundos de Hamilton, o canadiano Nicholas Lafiti (Williams) despistou-se e levou a corrida a parar. Os Red Bull voltaram a ir às boxes, ao contrário de, mais uma vez, Hamilton, que manteve os pneus que, no final, o "tramariam".

No reatamento, após protestos da Red Bull, a direção da corrida, que inicialmente ia proibir ultrapassagens quando o safety car deixasse a pista, definiu que os dois candidatos partiriam para a última volta um atrás do outro. Num final impróprio para cardíacos, Verstappen, que tinha pneus novos, conseguiu ultrapassar Hamilton, defender-se do contra-ataque do britânico e passar a meta no primeiro lugar.

No final da corrida, em declarações aos canais oficiais da F1, Max Verstappen não escondeu a emoção e jurou "amor eterno" à Red Bull.

"É de loucos. Estou sem palavras. Quero ficar aqui a vida toda, não vejo razão para mudar nos próximos 10,15 anos", declarou.

Max Verstappen termina o Mundial com 395,5 pontos, contra 387,5 de Lewis Hamilton, que perdeu a oportunidade de se tornar o piloto mais campeão de sempre. A Mercedes venceu o Mundial de construtores.

Veja como foi a última (e decisiva) volta do campeonato: