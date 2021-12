Recusados protestos da Mercedes. Verstappen campeão

Os comissários do Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1 não aceitaram os protestos da Mercedes, após o triunfo de Max Verstappen, que lhe deu o título mundial na última corrida do ano.

No primeiro recurso, a Mercedes protestava pelo facto de o Red Bull, de Verstappen, ter estado à frente do carro de Hamilton antes de passar a linha de meta para a última volta.

No entanto, na decisão, os comissários escreveram: "A determinado ponto, e por um muito curto período de tempo, esteve ligeiramente à frente do carro 44, quando ambos aceleravam e travavam (...) e não estava à frente quando terminou o período do ‘safety car’. O protesto foi recusado".

Já no segundo protesto, a Mercedes queixava-se de o diretor de corrida ter mandado alguns carros (e não todos) ultrapassar o “safety car”.

"O Artigo 15.3 permite ao Diretor de Prova controlar a utilização do ‘safety car’, o que inclui a sua utilização e retirada. Embora o Artigo 48.12 possa não ter sido totalmente aplicado [...] o Artigo 48.13 anula isso e uma vez exibida a mensagem "Safety Car in this lap", é obrigatório retirar o safety car no final dessa volta”.

As decisões conhecidas esta noite ainda são passíveis de recurso.