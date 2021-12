Mercedes apresenta duplo protesto após vitória de Verstappen

A Mercedes apresentou duplo protesto formal sobre o Grande Prémio de Abu Dhabi, este domingo, depois da vitória de Max Verstappen, que permitiu ao piloto da Red Bull conquistar o Mundial de Fórmula 1.

Em causa estão os artigos 48.8 e 48.12 do regulamento da competição, que ditam, respetivamente, que "nenhum piloto deve ultrapassar outro carro na pista, incluindo o 'safety car', até passar a linha pela primeira vez depois de o 'safety car' ter regressado às boxes" e que quaisquer carros que tenham uma ou mais voltas de atraso devem passar à frente para acertas posições face à entrada do "safety car".

Acontece que Verstappen terá, segundo a Mercedes, chegado perto de Hamilton antes do reatamento e que a direção da corrida deu ordem a Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel para passarem o "safety car", mas não a Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher.

Verstappen sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1, este domingo, pela primeira vez na carreira. O piloto da Red Bull e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) chegavam ao último Grande Prémio do Mundial empatados em pontos. A cinco voltas do fim, quando o holandês estava a cerca de 12 segundos de Hamilton, o canadiano Nicholas Lafiti (Williams) despistou-se e levou a corrida a parar.

No reatamento, após protestos da Red Bull, a direção da corrida, que inicialmente ia proibir ultrapassagens quando o safety car deixasse a pista, definiu que os dois candidatos partiriam para a última volta um atrás do outro. Verstappen, que tinha pneus novos, conseguiu ultrapassar Hamilton, defender-se do contra-ataque do britânico e passar a meta no primeiro lugar.