Fórmula 1. Verstappen sai à frente de Hamilton em Abu Dhabi

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a "pole position" para a 22.ª e última prova do Mundial de Fórmula 1, em Abu Dhabi, que vai decidir o título mundial de pilotos.

O piloto da Red Bull fez a sua melhor volta em 1.22,109 minutos, batendo o seu rival, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), por 0,371 segundos.

Na terceira posição, ficou o também britânico Lando Norris (McLaren), a 0,822 segundos.

Esta foi a 10.ª "pole position" da temporada para Max Verstappen, 13.ª da carreira, que chega a esta prova empatado com Lewis Hamilton, ambos com 369,5 pontos.

No entanto, o piloto holandês tem vantagem no confronto direto, por ter mais uma vitória do que o seu rival (nove contra oito)