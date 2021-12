Hamilton vs Verstappen. Só por uma vez dois pilotos chegaram empatados à última corrida

Além da batalha em que esteve envolvido com Rosberg em 2016 (apesar da vitória, Hamilton viu o título entregue ao companheiro de equipa, que foi segundo classificado), o piloto britânico já sabe o que é ser campeão na derradeira prova.

Aconteceu em 2008, quando bateu o brasileiro Felipe Massa (Ferrari) em Interlagos (Brasil) na última curva.

Massa ainda foi campeão por breves segundos, até Hamilton, que era sexto, ultrapassar o alemão Timo Glock (Toyota) na última curva, ascendendo ao quinto posto, o último que precisava para ser campeão, naquele que foi o primeiro título do agora piloto da Mercedes.

Para a história ficaram ainda outros finais dramáticos, como o de 1997, em que o canadiano Jacques Villeneuve (Williams) aguentou um toque do Ferrari de Michael Schumacher na volta 48 da corrida disputada no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, para terminar em terceiro e reclamar o título, enquanto a corrida do alemão (que viria a ser desclassificado do Mundial desse ano) acabou na gravilha.

Três anos antes, contudo, Michael Schumacher conquistou o primeiro dos seus sete títulos graças a um toque no Williams do britânico Damon Hill, que deixou ambos fora de prova e o título nas mãos do alemão. Um título que ficou manchado, ainda, pela morte do brasileiro Ayrton Senna no Grande Prémio de Ímola, em maio desse ano.

O Grande Prémio de Abu Dhabi arranca esta sexta-feira, com os treinos livres. A corrida disputa-se no domingo.