Hamilton ganha GP Arábia Saudita e iguala Verstappen

O britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da Arábia Saudita, de Fórmula 1. O piloto da Mercedes iguala Max Verstappen no Mundial e o título vai ser decidido na última corrida.

A prova foi polémica. Os dois pilotos tocaram-se duas vezes.

Hamilton deixou o holandês Max Verstappen (Red Bull) na segunda posição, a 11,825 segundos, com o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro lugar, a 27,531 segundos de Hamilton.

Com o ponto extra pela volta mais rápida da corrida, Lewis Hamilton chega à última prova do campeonato empatado com o líder, Max Verstappen, com 369,5 pontos, tendo o piloto da Red Bull vantagem no desempate por somar maior número de vitórias na temporada (nove contra sete).

