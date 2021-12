Verstappen pode ser campeão, o problema é que depende de Hamilton

O holandês Max Verstappen (Red Bull) pode sagrar-se pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1, na estreia do Grande Prémio da Arábia Saudita, este domingo, mas depende, não só da sua prestação, mas também da de Lewis Hamilton (Mercedes), que é seu concorrente na luta pelo título.

Verstappen, de 24 anos, chega à 21.ª e penúltima prova do Mundial com 351,5 pontos, mais oito do que Hamilton, que, aos 36 anos soma sete títulos mundiais, incluindo os quatro últimos.

O piloto da Red Bull precisa de terminar num dos dois primeiros lugares para não ver, forçosamente, adiada a atribuição do título para a última corrida, marcada para 12 de dezembro, em Abu Dhabi.

O título fica decidido a favor do holandês se vencer e conseguir a volta mais rápida no novo traçado árabe, em Jeddah, se Hamilton ficar em sexto, ou, mesmo sem o ponto pela volta mais rápida, se vencer e Hamilton ficar em sétimo.

O segundo lugar pode também valer o título a Verstappen se for segundo com a volta mais rápida e Hamilton não conseguir melhor do que o 10.º posto.