Hamilton ganha primeiro "round" a Verstappen

Lewis Hamilton conquistou a "pole position" para o GP da Arábia Saudita e dá sinal de força a Max Verstappen. O neerlandês pode conquistar o título de campeão do mundo este fim de semana, mas, além de estar dependente de um bom resultado, também precisa da "colaboração" de Hamilton.

O inglês, que corre pelo oitavo campeonato da conta pessoal, não se mostra cooperante com o rival e foi o mais rápido na qualificação, este sábado.

Sai do primeiro lugar para a primeira corrida de Fórmula 1 na Arábia Saudita, no circuito de Jeddah. Verstappen estará na traseira do Mercedes de Hamilton na grelha.