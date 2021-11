Fórmula 1. Morreu Sir Frank Williams

"É com grande tristeza que, da parte da família Williams, a equipa pode confirmar a morte de Sir Frank Williams, fundador e ex-diretor da Williams Racing, aos 79 anos", pode ler-se no Twitter oficial da Williams.

A primeira vitória surgiu em 1079, em Silverstone, que fica a cerca de uma hora de carro da fábrica da equipa, em Grove. Os primeiros campeonatos, de pilotos e de construtores, apareceram em 1980.

No dia 8 de março de 1986, após um dia de testes no circuito francês de Paul Ricard, nos arredores de Marselha, Frank Williams despistou-se ao volante de um automóvel, quando, segundo o próprio, conduzia "como um louco". Uma fratura entre a quarta e a quinta vértebras cervicais deixou-o paralisado do pescoço para baixo. Os médicos ainda chegaram a sugerir que as máquinas fossem desligadas, mas a mulher, Virginia Williams, recusou e transferiu-o para Inglaterra, onde conseguiu recuperar.

Em julho de 1986, mais uma vez em Silverstone, voltou ao comando da Williams. Era considerado o tetraplégico mais longevo do mundo.