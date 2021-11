Barcelona será palco de Fórmula 1 e MotoGP até 2026

O circuito da Catalunha vai fazer parte dos Mundiais de Fórmula 1 e MotoGP até 2026, anunciaram, esta sexta-feira, os respetivos promotores internacionais.

“Este acordo prevê, em particular, que sejam feitas melhorias no circuito e nas instalações envolventes (...) antes da corrida de 2022, que terá lugar a 22 de maio”, revelou Stefano Domenicali, diretor executivo da Fórmula 1, em comunicado.

O Grande Prémio de Espanha de F1 é disputado desde 1991 no circuito de Montmeló, perto de Barcelona, construído antes das Olimpíadas de 1992.

“As equipas e os pilotos estão sempre ansiosos para correr neste circuito e visitar Barcelona. Os fãs espanhóis ainda poderão ver de perto os seus heróis nacionais Fernando Alonso e Carlos Sainz”, acrescentou.

No MotoGP, o novo acordo garante ao Grande Prémio da Catalunha um lugar no calendário de 2022 e “pelo menos mais dois entre 2023 e 2026”, alternando com outros circuitos da Península Ibérica, especifica a Dorna, empresa organizadora do Mundial.

“A espetacular pista catalã está ligada ao MotoGP desde os primeiros tempos da Dorna e foi uma pista chave no calendário de cada época”, elogiou o promotor.

Roger Torrent, presidente do circuito, que recebe a competição desde 1992, elogiou o acordo alcançado com as duas entidades, considerando a infraestrutura “uma peça estratégica para o desenvolvimento económico e social da Catalunha ligado à indústria da mobilidade verde”.