Estoril e Portimão integram calendário provisório do Mundial de Superbike

Os circuitos de Estoril e Portimão integram o calendário provisório do Mundial de Superbike, divulgado, esta quinta-feira, pela organização.

O Campeonato do Mundo de velocidade arranca entre 8 de 10 de abril, em Aragão, Espanha. Depois, passa por Assen, na Holanda, de 22 a 24 de abril, antes de estacionar no Estoril, entre 20 e 22 de maio.

A nona das 13 provas do calendário provisório realiza-se em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, entre 7 e 9 de outubro. Ainda não foram revelados local e data para a última etapa do Mundial.

O Mundial de Superbike contempla duas corridas a cada fim de semana.