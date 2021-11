Hamilton ganha no Qatar e encurta distâncias para Verstappen

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio de Fórmula 1 do Qatar e fica mais perto do líder do campeonato.

Já Max Verstappen (Red Bull), que comanda a tabela e partiu do sétimo lugar da grelha, conseguiu minimizar estragos ao terminar em segundo e conquistar a volta mais rápida.

No último lugar do pódio ficou um velho conhecido: Fernando Alonso não terminava num destes três lugares há sete anos.

Nas contas do Mundial, Verstappen segurou a liderança, agora com 8 pontos de vantagem para Hamilton.

A Fórmula 1 regressa dentro de 15 dias, no GP da Arábia Saudita, a penúltima prova do Mundial.