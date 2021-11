Zhou entra na Alfa Romeo e torna-se no primeiro piloto chinês na Fórmula 1

A Alfa Romeo anunciou, esta terça-feira, que Guanyu Zhou será o piloto da equipa para a próxima temporada de Fórmula 1.

O piloto de 22 anos será o primeiro chinês a chegar à Fórmula 1 e vai substituir Antonio Giovinazzi, uma saída já esperada na equipa italiana. Zhou era piloto de testes da Alpine e ocupa o segundo lugar na Fórmula 2.

A Alfa Romeo terá uma equipa totalmente nova para a próxima época, com Valtteri Bottas e Guanyu Zhou a entrarem para os lugares de Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, que se vai retirar da Fórmula 1.

Zhou é o último piloto a ser anunciado para a grelha da próxima temporada, com todos os pilotos já confirmados para 2022.

A Alfa Romeo teve mais uma temporada para esquecer, no 9º e penúltimo lugar da classificação de construtores, com apenas 11 pontos somados, apenas melhor do que a Haas, que não somou qualquer ponto.