"Carro do Ano 2022". Veja a lista de candidatos a suceder ao Seat Leon

A lista integral de candidatos ao troféu de "Carro do Ano "foi conhecida esta terça-feira, com 32 automóveis a concurso distribuídos por oito classes diferentes. Os candidatos a "Carro do Ano" são 22.



Na 39.ª edição do Carro do Ano/Volante de Cristal 2022, desta vez com o patrocínio do Seguro Directo, o júri composto por cerca de duas dezenas de jornalistas, entre os quais um representante da Renascença/RFM, terá a tarefa de escolher até fevereiro os sete finalistas.

As diferentes categoria são: Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos (inclui Crossovers), Grandes SUV, Elétrico, Híbrido, e Híbridos Plug-in.

A classe dos 100 por cento elétricos lidera as inscrições.

No ano de 2021, foi escolhido como "Carro do Ano" o Seat Leon. É este o alvo a superar na edição de 2022 e a lista é longa.

Carro do Ano

Audi Q3 PHEV

Cupra Born

DS 4 E-TENSE

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Bayon

Hyundai IONIC 5

Hyundai Kauai N

Hyundai Tucson PHEV

Hyundai Santa Fe HEV

Jeep Wrangler Plug In Hybrid

Kia Sorento

Kia EV6

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Peugeot 308

Škoda Enyaq

Toyota RAV4 Plug-in

Toyota Yaris Cross

Toyota Mirai

Volkswagen ID. 4

Por classes:

Citadino do Ano

Dacia Spring

Hyundai Bayon 1.0 T-Gdi Premium

Desportivo do Ano

Hyundai i20 N

Hyundai KAUAI N

Peugeot 508 PSE

Híbrido Plug-in do Ano

Audi Q3 PHEV

DS 4 E-TENSE 225

Hyundai Tucson PHEV 1.6 TGDI AT Vanguard

Jeep Wrangler 80th Anniversary 2.0 TG Plug In Hybrid 380cv AT8

Kia Sorento PHEV

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV eMotion

Peugeot 308 GT Hybrid

Toyota RAV4 Plug-in Lounge

Híbrido do Ano

Hyundai Santa Fe HEV 1.6 Vanguard + Luxury Pack

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158CV Mhev N-Connecta Xtronic

Toyota Yaris Cross Premier Edition

Elétrico do Ano

Cupra Born 58Wh (231cv)

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIC 5 Vanguard + Plug & Power 73Kw

Kia EV6 GT-line

Opel Mokka-e Ultimate

Škoda Enyaq

Toyota Mirai

Volkswagen ID. 4

Familiar do Ano

DS 4 E-TENSE 225

Peugeot 308 GT HYBTID 225cv e-EAT8

SUV Compacto do Ano

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158CV Mhev N-Connecta Xtronic

Opel Mokka 1.2 Turbo AT8 GS Line

Grande SUV do Ano

Hyundai Santa Fe HEV 1.6 Vanguard + Luxury Pack

Jeep Wrangler 80th Anniversary 2.0 TG Plug In Hybrid 380cv AT8

Kia Sorento PHEV