Bottas ganha corrida sprint e parte na frente no Brasil

O piloto Valtteri Bottas (Mercedes) venceu este sábado a corrida “sprint” do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

É esta corrida que acaba por formar a grelha de partida para o grande prémio de domingo. Dá ainda mais três pontos ao vencedor, neste caso a Bottas. Max Verstappen (Red Bull) foi segundo e Carlos Sainz (Ferrari) terceiro.

Lewis Hamilton foi penalizado e partiu em último lugar devido a irregularidades no seu Mercedes. Apesar disso, o britânico fez grande recuperação e terminou no quinto lugar. No entanto, o atual campeão do mundo vai perder cinco lugares para a corrida por ter trocado o motor.

O campeonato desta época está a ser liderado por Verstappen, agora com 21 pontos de vantagem.