Acabou a época para Marc Márquez

A Honda já confirmou o fim da época para o piloto, que regressou este ano à competição, depois de uma temporada inteira a recuperar de uma grave lesão no braço direito. A ausência do GP da Comunidade Valenciana não é um dado preocupante, visto que Márquez não está na luta por qualquer objetivo, mas o espanhol vai falhar também a sessão oficial de testes, em Jerez de la Frontera, na semana seguinte.

Perderá, assim, a oportunidade de testar a moto para 2022, ano em que espera poder lutar pelo setíma título da carreira. Numa mensagem publicada nas redes sociais, Marc Márquez falou em "momentos duros", mas também na "paciência" que tem de ter para "enfrentar a adversidade com positivismo".

Apesar de uma temporada em que não teve possibilidade de lutar pelos primeiros lugares, Márquez é 6.º classificado no MotoGP e estava em grande forma, antes do Algarve. Vinha com duas vitórias seguidas, nos Estados Unidos e no GP de da Emilia-Romagna, em Itália.

Na época de regresso às pistas, o espanhol venceu três corridas. Às duas última juntou, ainda, a vitória na Alemanha, em Sachesenring. O Mundial de Motociclismo fecha a temporada no próximo fim de semana em Valência. Stefan Bradl vai subsituir Márquez na corrida. Miguel Oliveira, que foi vítima de queda aparatosa no GP do Algarve, mas espera estar presente na despedida do MotoGP de 2021.