WTCR. Tiago Monteiro soma um ponto em Itália

O português Tiago Monteiro (Honda) somou, este domingo, um ponto após as duas corridas de Adria, em Itália, da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), nesta que foi a sétima de oito rondas.

O piloto português, que se qualificara em 19.º após sofrer problemas mecânicos, terminou este domingo em 17.º e 15.º lugares as duas corridas disputadas.

Com estes resultados, Monteiro somou um ponto na segunda corrida, baixando ao 16.º lugar do campeonato, com 75 pontos.

"Sabíamos que ia ser difícil, numa pista tão técnica como esta, começar tão atrás. Depois dos problemas mecânicos que tivemos na qualificação, ia ser a oportunidade de tentar algumas coisas. Agora que não tínhamos muito a perder tentámos algumas afinações de que já tínhamos falado, mas que nunca tínhamos tido a coragem de experimentar. Funcionou bem na primeira corrida, mas não tão bem na segunda. No final, foi interessante", frisou.

O uruguaio Santiago Urrutia (Link & Co) venceu a primeira corrida do dia, enquanto o francês Yann Ehrlacher (Link & Co) venceu a segunda e aumentou a vantagem na frente do campeonato.

Tiago Monteiro reconhece que, "num campeonato tão competitivo, é preciso começar [as corridas] na frente", mas que vai tentar acabar como começou, ou seja, a vencer.

Ehrlacher lidera, com 200 pontos, contra os 165 do belga Frederic Vervisch (Audi).

A próxima ronda dupla disputa-se a 27 e 28 de novembro, em Sochi, na Rússia.