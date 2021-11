Miguel Oliveira submetido a exames médicos em hospital

Miguel Oliveira vai ser submetido a exames num hospital, depois de ter sofrido uma queda no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, este domingo.

Em comunicado, a KTM deu conta de que o piloto português "está a caminho do hospital, para normais exames médicos", e remeteu esclarecimentos para mais tarde, depois de ter informado que Oliveira estava bem.

Miguel Oliveira sofreu uma queda após sofrer um toque do espanhol Iker Lecuona (KTM), na 23.ª das 25 voltas da 17.ª e penúltima etapa do Mundial, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A organização do campeonato informou que os dois pilotos saíram conscientes do incidente, tendo o "Falcão" sido transportado para o centro médico do circuito, por precaução.

O acidente foi sinalizado com bandeira vermelha e a interrupção da corrida terminou antecipadamente a corrida, por já terem sido percorridos 75% da prova, vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).