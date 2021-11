Miguel Oliveira cai a duas voltas do fim

Miguel Oliveira caiu a duas voltas do fim do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, em Portimão. A 17.ª prova do mundial foi interrompida.

O português natural de Almada seguia no 10.º lugar, tendo a sua mota sofrido um toque na traseira do espanhol Iker Lecuona (KTM), que também caiu. O acidente está já a ser investigado.

O português foi retirado da pista numa maca. Mas a organização da prova já confirmou, através de uma mensagem no Twitter, que apesar do susto, os dois pilotos envolvidos na queda estão conscientes e a ser avaliados pela equipa médica.

O vencedor foi Francesco Bagnaia (Ducati). O piloto italiano o primeiro a cruzar a meta no Algarve após 25 voltas à pista e de 114,8 km.