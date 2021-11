Miguel Oliveira. “Aparentemente estou bem”

O português Miguel Oliveira deixou mensagem nas redes sociais para tranquilizar os portugueses: “Aparentemente estou bem”.

“Passei pelo hospital e aparentemente estou bem. Nos próximos dias ficaremos atentos a mais algum sintoma que possa surgir", escreveu.

O piloto luso sofreu uma queda após ser tocado pelo espanhol Iker Lecuona (KTM), na 23.ª das 25 voltas da 17.ª e penúltima etapa do Mundial, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

"Obrigado a todos os portugueses pelo apoio tao único que senti este fim de semana. O desfecho não foi aquele que queríamos, mas fica na minha memória todas as bandeiras e todos os aplausos”.

Oliveira esteve no hospital a realizar exames complementares depois de ter sido assistido no posto médico do autódromo.