Miguel Oliveira parte do 17.º lugar em Portimão

O português Miguel Oliveira vai arrancar do Grande Prémio do Algarve em Moto GP do 17.º lugar.

O piloto português da KTM fez 1.39,624 minutos de volta mais rápida.

Na frente, Francesco Bagnaia (Ducati) conseguiu a “pole position” com uma volta de 1.37,725 em Portimão. Jack Miller (Ducati) ficou a 0,104 segundos do colega de equipa e Joan Mir (Suzuki) ficou a 0,168 segundos, completando o pódio.

O já declarado campeão Fabio Quartararo (Yamaha) teve uma queda durante a classificação e vai sair do sétimo posto.