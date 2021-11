MotoGP. Miguel Oliveira longe dos mais rápidos no Algarve

Miguel Oliveira ficou a mais de 1,5 segundos do mais rápido, Fabio Quartararo. O piloto francês da Yamaha, já virtual campeão do mundo, fez a volta mais rápida em 1'39.390.

O almadense terá oportunidade de melhorar já no sábado. A terceira sessão de treinos livres do GP do Algarve de MotoGP está marcada para as 9h55; a quarta sessão começa às 13h30; a primeira sessão de qualificação é às 14h10 e, caso Miguel Oliveira lá chegue, tem segunda sessão de qualificação às 14h35.

A corrida é no domingo, às 13h00, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.