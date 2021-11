Miguel Oliveira discreto nas primeiras voltas em Portimão

Miguel Oliveira fez o 18.º tempo da primeira sessão de treinos livres do GP do Algarve em MotoGP. O piloto português fez o pior registo entre as KTM e ficou a mais de um segundo do mais rápido, o francês Fabio Quartaro (Yamaha).

O virtual campeão do mundo fez a melhor volta em 1'40.192, seguido por Bagnaia e Jack Miller, ambos em Ducati.