Centenas de motociclistas acompanham Miguel Oliveira de Almada ao Algarve

Centenas de motociclistas partiram esta quarta-feira com Miguel Oliveira, das imediações do santuário do Cristo Rei, em Almada, para escoltar o piloto português até Portimão, onde vai disputar o Grande Prémio do Algarve de MotoGP.

A "primeira viagem de mota" do piloto da KTM, após obter, recentemente, a licença de condução de motociclos, partiu em caravana, pouco depois das 13h00, com outro campeão das duas rodas no comando.

É que o capitão da Unidade Nacional de Trânsito, António Maio, seis vezes campeão nacional de enduro, que no sábado se tornou o mais vitorioso piloto de sempre nas motas na Baja de Portalegre, após triunfar pela sétima vez na mais emblemática prova nacional de todo-o-terreno, é quem comanda a caravana até ao Algarve.

"Não se preocupem, que não vão fora da estrada", gracejou Miguel Oliveira, logo após o capitão da GNR partilhar algumas instruções de segurança, dando a novidade que mais agradou a todos os motociclistas que acompanham o piloto português na viagem.

"Nas portagens, vamos todos passar pela mesma cabine que passarem os batedores. Vamos passar pela Via Verde e não vai ter qualquer custo", explicou António Maio, arrancando a maior salva de palmas da concentração, com exceção daquelas que foram dirigidas a MO88.