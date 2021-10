MotoGP. França faz história em prova com muitas quedas

O piloto francês Fabio Quartararo sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez no Grande Prémio de Itália. Beneficiou da queda de Peco Bagania perto do final.

Este Grande Prémio fica, de resto, marcado por várias quedas, o que levou Marc Marquez a vencer a prova. Pol Espargaro terminou no segundo lugar e Enea Bastianini em terceiro.

Miguel Oliveira, que arrancou do quinto lugar, acabou por cair. O piloto português seguia na quarta posição.

Paco Bagnaia seguia em segundo lugar, ma também acabou por cair, deitando por terra o sonho do título mundial.

A prova de Misano fica ainda marcada pela despedida de Valentino Rossi em casa. O piloto italiano anunciou que esta época seria a última da sua carreira em MotoGP.