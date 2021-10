Miguel Oliveira em sétimo no primeiro treino em Misano

Miguel Oliveira terminou a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Emilia-Romagna, 17.ª prova do Mundial de MotoGP, em sétimo.

O português da KTM iniciou a manhã esta sexta-feira, em Misano, com um tempo de 1:44.243, a quase dois segundos do mais veloz, o francês Johann Zarco (Pramac), ex-KTM, o único a rodar abaixo dos 43 segundos (1:42.374). Em segundo ficou o espanhol Marc Márquez (1:43.791), da Honda. Em terceiro, o australiano Jack Miller, (1:43.999), da Ducati.

No duelo particular entre os candidatos ao título, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi sexto, à frente de Miguel Oliveira. O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que se sagrará campeão do mundo pela primeira vez se perder dois pontos ou menos para o rival, foi somente 18.º.

Miguel Oliveira foi o melhor entre os pilotos da KTM. O italiano Danilo Petrucci e o espanhol Iker Lecuona foram oitavo e nono, respetivamente, ao passo que o sul-africano Brad Binder não passou do 23.º lugar.

O Grande Prémio de Emilia-Romagna está marcada para domingo, às 13h00, em Misano. Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do Mundial de MotoGP, com 92 pontos, a 49 do "top-5", que é fechado por Zarco.