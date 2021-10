Portugal fora do calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2022

Portugal não entra no calendário provisório do Mundial de Fórmula 1 para 2022.

A próxima temporada, que começará no Bahrain a 20 de março e terminará em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, a 20 de novembro, não passará pelo Autódromo Internacional do Algarve.

Devido à pandemia da Covid-19, a China não será incluída no calendário de 2022, depois de os Grandes Prémios de 2020 e 2021 terem sido cancelados. No entanto, a organização do Mundial garante que a F1 regressará à China "assim que as condições o permitirem".

Portugal, que recebeu etapas em 2020 e 2021, face ao cancelamento de outros países por causa do novo coronavírus, estava em negociações para se manter no calendário. Porém, não terá havido acordo.

Os Grandes Prémios de Imola, Barcelona, Singapura e Austin carecem, ainda, de confirmação contratual. O circuito de Miami ainda não foi aprovado, oficialmente, pela Federação Internacional de Automobilismo.

Calendário completo:

20 de março - Bahrain

27 de março - Arábia Saudita

10 de abril - Imola

8 de maio - Miami

22 de maio - Barcelona

29 de maio - Mónaco

12 de junho - Azerbaijão

19 de junho - Canadá

3 de julho - Reino Unido

10 de julho - Áustria

24 de julho - França

31 de julho - Hungria

28 de agosto - Spa

4 de setembro - Países Baixos

11 de setembro - Monza

25 de setembro - Rússia

2 de outubro - Singapura

9 de outubro - Japão

23 de outubro - Austin

30 de outubro - México

13 de novembro - Brasil

20 de novembro - Abu Dhabi